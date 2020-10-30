Стало известно о согласии стран Евросоюза ввести санкции против Лукашенко

Послы стран Евросоюза пришли к договоренности о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 граждан этой страны. Об этом согласии стало известно журналисту радио «Свободная Европа» Рикарду Йозвяку, написал он в Twitter.

«Послы Евросоюза в среду [4 ноября] дадут зеленый свет на заморозку активов и запретов на выдачу виз для Лукашенко и 14 других белорусов. Будет утверждено 6 ноября», — сообщил репортер.

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В начале октября лидеры государств ЕС ввели санкции против официальных лиц Белоруссии, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушениям прав человека. Тогда Лукашенко не попал в санкционный список. Вскоре после этого Минск объявил, что вводит ответные меры.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже почти три месяца. С 26 октября наблюдается всплеск их активности после того, как лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Крупнейшие предприятия республики столкнулись с проблемами на производстве. Кроме того, акцию активно поддержали студенты, в связи с чем Лукашенко отдельно потребовал начать отчисления. Требования недовольных не меняются: отставка нынешнего руководства страны, освобождение задержанных и прекращение насилия со стороны силовиков. Президент считает, что протесты проплачены Западом, действия ОМОНа при жестких разгонах митингов полностью правомерны, а сообщения о пытках заключенных — фейки.

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