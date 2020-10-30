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Лукашенко попросил Россию понять нежелание отказаться от многовекторной политики

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Фото: Reuters

Белоруссия не сможет отказаться от многовекторной внешней политики, поскольку является географическим центром Европы и должна считаться со всеми соседями. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД, передает БЕЛТА.

«Невозможно то ли журавлю, то ли воробью — как хотите называйте — лететь на одном крыле», — сказал он и попросил Россию понять нежелание Белоруссии менять внешнеполитический вектор. «У них (у России — прим. «Ленты.ру») орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить», — добавил он, делая отсылку к российскому гербу.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия являются «двумя семьями, произрастающими из одного корня», но белорусский народ будет делать то, что выгодно ему. Он также отметил, что Москва сама активно сотрудничает с НАТО и Евросоюзом, следовательно, Минск тоже должен это делать, поскольку находится западнее.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до выборов президента Белоруссии, ставших толчком к началу массовых протестов против власти, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Кроме того, он регулярно сетовал на «имперские замашки» Москвы, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства как невыгодный Минску.

Однако уже в начале сентября, когда начались переговоры с российским руководством по поводу протестов в Белоруссии и цен на газ и нефть для Минска, Лукашенко заявил, что расширение сотрудничества республики со странами Запада стало следствием непонимания со стороны Москвы. «Мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали», — говорил он.

Вероятно, президент намекал в том числе и на ситуацию с закрытием границ из-за распространения коронавируса в Белоруссии после того, как сам Лукашенко в очередной раз отказался вводить карантинные меры. Тогда он назвал это решение российских властей «головотяпством». Кроме того, его возмущало нежелание Москвы продавать нефть и газ Минску по внутрироссийским ценам, тогда как в Москве настаивали, что сперва необходимо договориться об углублении интеграции.

Протесты в Белоруссии продолжаются почти три месяца. Люди требуют проведения новых выборов главы государства, отставки нынешнего руководства страны и прекращение насилия со стороны силовиков. Лукашенко считает, что протест полностью проплачен и организован странами Запада, действия ОМОНа оправданы, а сообщения о пытках задержанных — фейки.

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