В Белоруссии объяснили отчисление участвовавших в протестах студентов

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко объяснил отчисление участвовавших в протестах студентов, заявив, что власти страны борются с правовым нигилизмом. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, власти не борются с инакомыслием и гражданской позицией студентов, «как преподносят некоторые Telegram-каналы». Карпенко указал, что меры применяются в отношении тех, кто нарушает внутренний распорядок, проявляет агрессию и хамство по отношению к преподавателям и администрации вузов.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

28 октября сообщалось, что в белорусских вузах начались массовые отчисления студентов, принимавших участие в акциях протеста. Утверждалось, что такие случаи фиксировались в Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ), госуниверситете информатики и радиоэлектроники (БГУИР), госакадемии искусств (БГАИ), госуниверситете культуры и искусств (БГУКИ) и Брестском государственном техническом университете (БрГТУ).

26 октября одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, к ней присоединились студенты и работники крупнейших предприятий. Требования протестующих не меняются на протяжении третьего месяца: отставка действующего президента Александра Лукашенко, освобождение всех задержанных на митингах и прекращение насилия со стороны силовиков.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов.