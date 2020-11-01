Белорусы заблокировали проезд силовиков на бронетехнике к протестующим в Минске

В Минске местные жители на автомобилях заблокировали проезд, чтобы силовики не смогли добраться до протестующих. Запись с места событий публикует издание Baza.

На ролике, снятом свидетельницей происходящего из своей квартиры, видно, как десятки сигналящих автомобилей остановились на перекрестке, чтобы военная бронированная техника не смогла проехать в центр города, где проходят митинги.

1 ноября стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали задерживать граждан, вышедших на протесты. Местные СМИ сообщали о стрельбе, однако официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич эти данные опровергла.

Ранее сообщалось, что в Минске заметили бронированные вездеходы с пулеметами на крыше.

26 октября, после того как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране снова начались протестные акции. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Президент Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».