ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах

ОБСЕ обвинила действующего американского лидера Дональда Трампа в использовании служебного положения на выборах президента США. Об этом сообщил глава миссии наблюдателей от организации Михаэль Георг Линк, передает ТАСС.

По его словам, республиканец бездоказательно заявлял о фальсификациях избирательного процесса в Соединенных Штатах. «В нескольких случаях создавалось впечатление, что Трамп отказывается от мирной передачи власти», — сказал Линк.

В организации подчеркнули, что такие заявления действующего лидера США «ослабляют доверие общества к государственным институтам». Также в ОБСЕ добавили, что многие воспринимают это как «повышение вероятности политически мотивированного насилия после выборов».

Ранее Трамп заявил о манипуляциях с голосами избирателей. По его словам, голоса за его главного оппонента — демократа Джо Байдена — внезапно находят в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган. «Они упорно трудятся, чтобы преимущество [республиканцев] в 500 тысяч голосов в Пенсильвании исчезло как можно скорее. То же самое в Мичигане и других [штатах]!» — написал Трамп.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.