Явка на выборах в США оказалась самой высокой за 120 лет

Явка на всеобщих выборах 2020 года в США стала рекордной за последние 120 лет. На такие выводы проекта United States Election Project обратило внимание издание The Hill.

По словам профессора политологии из Университета Флориды Майкла МакДональда, по данным на утро 4 ноября в выборах приняли участие 160 миллионов человек. Это значит, что явка составила 66,9 процента. Выше она была в 1900 году — 73,7 процента. Для сравнения, в 2016-м году во время выборов участки посетили 55,7 процента избирателей.

«Это не ошибка. На президентских выборах 2020 года отмечена самая высокая за 120 лет явка», — добавил МакДональд. Он добавил, что подсчет голосов пока продолжается, а потому данные еще будут уточняться.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

На пост главы государства пытается переизбраться действующий президент Дональд Трамп. Его основной соперник — бывший вице-президент и демократ Джо Байден. Официально подсчет голосов еще не завершен, во многих штатах разница между претендентами составляет десятые доли процента.

Пока что у Байдена 238 голосов выборщиков, а у Трампа — 213. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.