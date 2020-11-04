Между Трампом и Байденом развернулась борьба за Мичиган

Между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом развернулась борьба за штат Мичиган. Об этом свидетельствуют данные Fox News.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, обработано 94 процента бюллетеней. По последним данным, Байден упрочил опережение Трампа на 0,4 процента.

Победа в Мичигане даст победившему 16 голосов выборщиков. Если демократ одержит верх, он выйдет в большой отрыв от своего соперника.

Пока что у Байдена 238 голосов выборщиков, а у Трампа — 213. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, действующий лидер Дональд Трамп уже поздравил своих избирателей с победой.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

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