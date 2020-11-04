Умерший от коронавируса республиканец победил на выборах в американском штате

Представитель Республиканской партии США Дэвид Андал, который скончался от коронавируса, победил на выборах в законодательное собрание штата Северная Дакота. Об этом в среду, 4 ноября, сообщает The Independent.

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По данным издания, 55-летний политик был госпитализирован с новой инфекцией в начале октября. Он провел четыре дня в больнице и 5 октября умер.

Однако досрочное голосование началось за несколько недель до смерти республиканца. В итоге он вместе с еще одним своим однопартийцем Дейвом Нэрингом смог одержать победу и отобраться в местное заксобрание от восьмого округа. Как отмечает The Independent, всего политик набрал 38 процентов голосов.

Теперь Республиканской партии придется найти политика, который сможет заменить Андала. При этом не исключено, что для этого в штате придется провести внеочередные выборы.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.