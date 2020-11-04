В штабе Байдена заявили о его победе на выборах

В штабе кандидата от Демократической партии и бывшего вице-президента США Джо Байдена заявили о его победе на выборах, пишет РИА Новости.

«Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы», — сказал советник штаба политика адвокат Боб Бауэр.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп счел странным внезапное опережение Байдена в нескольких штатах.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Пока что у Байдена 238 голосов выборщиков, а у Трампа — 213. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, действующий лидер Дональд Трамп уже поздравил своих избирателей с победой.