Наблюдатели ОБСЕ решили задержаться в США

Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решили задержаться в США. Об этом сообщила глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек, ее слова приводит ТАСС.

Представители организации останутся в Соединенных Штатах дольше, чем предполагалось. Они будут находиться в ключевых штатах, пока не будут подсчитаны все голоса.

«Эти выборы еще не закончились, и мы остаемся здесь, в [столичном] округе Колумбия и в ключевых штатах по всей стране, пока этого не произойдет. Крайне важно, чтобы каждый правильно поданный бюллетень был должным образом подсчитан», — сказала Гацек, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне.

Ранее ОБСЕ обвинила действующего американского лидера Дональда Трампа в использовании служебного положения на выборах президента США. Глава миссии наблюдателей от организации Михаэль Георг Линк заявил, что республиканец бездоказательно заявлял о фальсификациях избирательного процесса в Соединенных Штатах.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.