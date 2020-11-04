В Висконсине прокомментировали требование штаба Трампа о пересчете голосов

Глава избиркома американского штата Висконсин Меган Вулф прокомментировала требование штаба президента США Дональда Трампа, который пытается переизбраться на второй срок, о пересчете голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

«Наши выборы проходили четко, и избиратели должны быть уверены в процедурах, в законах, которым мы следовали, чтобы гарантировать, что каждый бюллетень был посчитан», — заявила она.

Вулф добавила, что в 2016 году в Висконсине уже был пересчет голосов, поэтому сотрудники избирательных учреждений знакомы с данным процессом. По ее словам, в случае необходимости пересчет пройдет на уровне округов, где на местах будут решать, надо ли вести проверку вручную или можно воспользоваться техникой.

Ранее штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в штате Висконсин. В штабе Трампа считают, что социальные опросы, которые проводились в штате, использовались «в качестве тактики подавления воли избирателей». В Висконсине после обработки всех бюллетеней, у Байдена — 49,6 процента голосов, в то время как у Трампа — 49.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.