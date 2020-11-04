Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине

Штаб президента США Дональда Трампа требует пересчитать голоса в штате Висконсин. Об этом сообщил представитель предвыборной кампании Тим Мертоу в своем Twitter-аккаунте.

Разница в ключевом штате между кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом и действующим американским лидером составляет менее одного процентного пункта. Это позволяет республиканцу добиваться пересчета голосов.

В штабе Трампа считают, что социальные опросы, которые проводились в штате, использовались «в качестве тактики подавления воли избирателей».

Команда политика заявила, что нарушения, которые были выявлены при голосовании в Висконсине, вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов.

Ранее сообщалось, что в Висконсине после обработки всех бюллетеней, у Байдена — 49,5 процента голосов, в то время как у Трампа — 48,8.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.