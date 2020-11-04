Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штате Мичиган. Об этом заявил менеджер штаба Билл Степиен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сегодня подали иск в суд в Мичигане с тем, чтобы приостановить подсчет до того, как (нам - ред.) будет предоставлен значительный доступ», — сказал Степиен. Он также отметил, что команда Трампа требует изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны.

Ранее Трамп заявил о манипуляция с голосами избирателей. По его словам, голоса за его главного оппонента — демократа Джо Байдена — внезапно находят в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган. «Они упорно трудятся, чтобы преимущество [республиканцев] в 500 тысяч голосов в Пенсильвании исчезло как можно скорее. То же самое в Мичигане и других [штатах]!» — написал политик.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.