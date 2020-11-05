Штаб Трампа подал иск с требованием остановить подсчет голосов в еще одном штате

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в суд с требованием остановить подсчет голосов в еще одном штате — Пенсильвании. Об этом сообщил в заявлении замглавы штаба Джастин Кларк, его слова приводит РИА Новости.

«Мы подаем в суд, чтобы помешать на выборах работникам-демократам прятать бюллетени и их обработку от наших республиканских наблюдателей на участках», — говорится в заявлении.

По словам Кларка, в Филадельфии и других штатах наблюдателей заставляли постоянно оставаться на расстоянии 25 футов (более 7,5 метра) от места, где шел подсчет голосов. Он отметил, что наблюдатели не получили реальной возможности делать свою работу. «Мы также подаем в суд с требованием временно приостановить подсчет, пока не будет разумной транспарентности, и республиканцы не смогут убедиться, что все подсчеты идут в открытую и по закону», — заключил Кларк.

Также республиканцы подали иск против демократов за предполагаемые нарушения норм избирательного закона, касающихся идентификации избирателей, голосующих по почте.

Ранее штаб Трампа подал аналогичный иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и ключевом штате — Висконсине.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.