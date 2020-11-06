Лукашенко назвал условие проведения новых выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии открытия третьей линии минского метро назвал условие проведения новых выборов в стране. Об этом пишет агентство БЕЛТА.

«Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение», — заявил глава государства. Он также обратил внимание на политику двойных стандартов, проводимую западными странами в отношении Минска. В связи с этим он призвал граждан формировать свою точку зрения с учетом анализа внешних факторов и событий.

Белорусский лидер отметил, что никто не вправе сделать страну и ее народ своим «придатком». Он добавил, что лишь белорусское государство заботится о своих гражданах. «Запомните: вы уйдете — ваши дети должны сюда прийти. Они никому нигде не нужны, кроме своего куска земли. Давайте будем думать об этом», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что Европейский союз ввел санкции против белорусского лидера. В черном списке вместе с Лукашенко оказались еще 14 белорусских официальных лиц. Их активы в Европе будут заморожены, въезд в ЕС им запретят. Под санкции попал в том числе сын Лукашенко Виктор. В Евросоюзе подчеркнули, что Лукашенко ответственен за репрессии в стране в преддверии и после президентских выборов 2020 года.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.