Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

Европейский союз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ.

В черном списке вместе с Лукашенко оказались еще 14 белорусских официальных лиц. Их активы в Европе будут заморожены, въезд в ЕС им запретят. Под санкции попал в том числе сын Лукашенко Виктор.

Известно также, что во втором пакете индивидуальных санкций — 15 новых фигурантов. В ЕС подчеркнули, что Лукашенко ответственен за репрессии в стране в преддверии и после президентских выборов 2020 года.

Ранее журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк сообщал, что послы ЕС «дадут зеленый свет на заморозку активов и запретов на выдачу виз для Лукашенко и 14 других белорусов»

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До этого верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объяснял санкции против Лукашенко тем, что президент не готов к диалогу с оппозицией. В Евросоюзе считают, что белорусский лидер не пойдет на мирное урегулирование кризиса в республике.

В начале октября лидеры государств ЕС ввели санкции против официальных лиц Белоруссии, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушениям прав человека. Тогда Лукашенко не попал в санкционный список. Вскоре после этого Минск объявил, что вводит ответные меры.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.

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