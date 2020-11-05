Лукашенко поручил наладить в Белоруссии выпуск российской вакцины от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил проработать возможность производства в Белоруссии российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я вчера разговаривал с президентом России [Владимиром Путиным] — там очень серьезная озабоченность. Он сам предложил: "Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать — продавайте". Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить», — сказал Александр Лукашенко.

Заняться этим вопросом «без шума и пыли» он поручил своему помощнику Александру Косинцу: «Сядьте и подумайте, посмотрите на аналогичные производства и предложите. Вы лучше меня знаете, что это непростое производство и оно недешевое. Никто никому свое производство не отдает. Это президент России предложил на дружеских основаниях».

4 ноября Лукашенко предложил Путину организовать в Белоруссии производство вакцины от COVID-19. «Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой», — говорилось в официальном сообщении пресс-службы президента республики.

Первую в мире российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, Путин объявил о ее регистрации 11 августа, производство началось 15 августа. Прививки уже сделали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.

Вторую российскую вакцину от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» — производит центр «Вектор». Ее клинические испытания завершились 30 сентября, а 14 октября российский лидер объявил о ее регистрации. Производство препарата началось 27 октября.

Третью вакцину от коронавируса разрабатывает центр Чумакова. Она цельновирионная, в ней используются либо ослабленные, либо убитые вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания.