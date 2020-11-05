Лукашенко объяснил причину закрытия границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании, посвященном мерам противодействия распространению вирусных инфекций, объяснил причину закрытия границ страны. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия».

«Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. (...) Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И оно носит также временный характер — это временное решение», — заявил президент.

31 октября Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что с 1 ноября иностранцам ограничат въезд в страну через наземные пункты пропуска. В ведомстве объяснили это необходимостью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

9 октября Лукашенко заявил, что «не хочет публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе». «И мне нужны там военные люди. Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу», — сказал президент, указывая на угрозу для страны, исходящую со стороны Польши, Литвы и Украины.