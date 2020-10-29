Белоруссия внезапно закрыла западные границы даже для белорусов

Белоруссия закрыла западные границы с соседними государствами. Об этом сообщили изданию Onliner дежурные одного из пунктов пропуска в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой. Помимо этих двух стран, въезд и выезд также ограничен с территорией Украины.

Решение было принято внезапно без официального объявления, сами пограничники также признаются, что закрытие пунктов пропуска стало для них неожиданностью. Сообщения о том, что границы закрыты даже для белорусов, начали поступать от очевидцев во второй половине дня в четверг, 29 октября.

«Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в [распространении] COVID-19», — пояснили собеседники Online. Какая сторона была инициатором введения ограничительных мер, пограничники не знают.

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Как сообщает «Sputnik Беларусь» в Telegram, в Госпогранкомитете официально подтвердили ограничение на въезд для «отдельных категорий физических лиц» из Латвии, Литвы, Польши и Украины «из-за сложившейся эпидемиологической обстановки». В Таможенном комитете заявили, что работа с теми, кто находится в пунктах пропуска, продолжается. При этом очевидцы рассказывают, что не могут попасть в Белоруссию, даже являясь гражданами страны.

Ранее президент Александр Лукашенко неоднократно называл Литву, Польшу и Украину главными спонсорами и организаторами протестов в стране. 29 октября он сделал заявление, что «не хочет публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе». «И мне нужны там военные люди. Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно», — цитирует его TUT.by в Telegram-канале.

Кроме того, уволенный глава МВД Юрий Караев рассказал, что именно с территории этих государств в Белоруссию пытались въехать «иностранные инструкторы» для обучения радикалов приемам силового противостояния милиции. Протесты в стране продолжаются уже почти три месяца, однако в последние дни наблюдается всплеск их активности после объявленной Светланой Тихановской всеобщей забастовки 26 октября. Лукашенко назвал происходящее «террористической войной», о радикализации протеста также объявили КГБ, Генпрокуратура и МВД.