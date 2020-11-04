Белоруссия предложила производить российскую вакцину от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины от COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

Отмечается, что Минск намерен использовать российские технологии и технологический процесс. «Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой», — говорится в сообщении.

В октябре сообщалось, что Венгрия стала первой из стран Евросоюза, выразившей готовность купить российскую вакцину против коронавируса при условии ее сертификации в альянсе.

Первую в мире российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, Путин объявил о ее регистрации 11 августа, производство началось 15 августа. Прививки уже сделали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.

Вторую российскую вакцину от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» — производит центр «Вектор». Ее клинические испытания завершились 30 сентября, а 14 октября российский лидер объявил о ее регистрации. Производство препарата началось 27 октября.

Третью вакцину от коронавируса разрабатывает центр Чумакова. Она цельновирионная, в ней используются либо ослабленные, либо убитые вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания.