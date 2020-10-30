Первая из стран Евросоюза захотела купить российскую вакцину от коронавируса

Венгрия стала первой из стран Евросоюза, выразившей готовность купить российскую вакцину против коронавируса при условии ее сертификации в альянсе. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает ТАСС.
«Если любая из стран Евросоюза закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», — предупредил представитель объединения. При этом Мамер добавил, что вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза.
В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.