Страна Евросоюза обозначила сроки поставки российской вакцины

Венгрия, первая из стран Евросоюза, выразившая готовность купить российскую вакцину против коронавируса, обозначила сроки ее поставки. Об этом со ссылкой на главу МИД страны Петера Сийярто сообщает Reuters.

Так, Будапешт начнет начнет импорт из России небольшого объема препарата в декабре 2020 года. Это понадобится для завершения клинических исследований и лицензирования, а также изучения вакцины.

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С января 2021 года венгерская сторона собирается наращивать закупку российской вакцины. Москва пообещала, что крупные поставки в Венгрию станут возможны со второй или третьей недели января, отметил Сийярто.

О решении Венгрии стало известно в конце октября. При этом в Еврокомиссии предупредили Будапешт, что в случае закупки любой из стран Евросоюза иностранной вакцины, не прошедшей сертификацию, будут приняты меры. Там отметили, что вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.