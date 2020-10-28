Оценены шансы российской вакцины от коронавируса выйти на европейский рынок

Вакцины от коронавирусной инфекции, созданные специалистами из России и Китая, вряд ли появятся в Европе. Такую оценку исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази, его цитирует РИА Новости.

«Если их захотят вывести на рынок в Европе, они должны будут пройти через EMA, и я сомневаюсь, что при наших процедурах они получат разрешение раньше, чем те вакцины, которые уже находятся у нас в экспериментальной стадии», — отметил он. По словам Рази, вакцина против COVID-19 появится в Европе в январе-феврале 2021-го.

По его мнению, успех вакцинации будет зависеть не только от качества и эффективности препаратов, но и от действий властей. Сам директор EMA убежден, что страны победят вирус.

Последние испытания китайской вакцины от COVID-19 подтвердили, что она безопасна. У участников в возрасте 18-59 лет антитела обнаружили через 28 дней. Уровни антител также были ниже у пожилых людей (титр нейтрализующих антител составлял 170,9 против 228,7 у молодых людей).

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» 11 августа объявил президент Владимир Путин. По словам гендиректора компании-производителя вакцины Василия Игнатьева, массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» от коронавируса может начаться в конце ноября и в декабре.

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