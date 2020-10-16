Подтверждена безопасность новой вакцины от коронавируса

Китайская новая вакцина-кандидат от COVID-19, основанная на инактивированном цельном вирусе SARS-CoV-2, безопасна и вызывает выработку антител к коронавирусу. Это подтвердили результаты небольшого рандомизированного клинического исследования, опубликованного в журнале Lancet Infectious Diseases.

В испытаниях вакцины участвовали 192 добровольца в возрасте от 18 до 80 лет, и у всех людей индуцировался ответ антител. У добровольцев в возрасте 60 лет и старше иммунный ответ развивался медленно, что занимало 42 дня, в среднем. У участников в возрасте 18-59 лет антитела обнаружили через 28 дней. Уровни антител также были ниже у пожилых людей (титр нейтрализующих антител составлял 170,9 против 228,7 у молодых людей).

Испытание не предназначалось для оценки эффективности вакцины, поэтому невозможно сказать, достаточен ли ответ антител, вызванный вакциной BBIBP-CorV, для защиты от инфекции SARS-CoV-2.

В настоящее время проходят клинические испытания 42 вакцин от COVID-19. Они различаются по типу и включают ДНК-плазмидные вакцины, вакцины с инактивированными вирусами, вакцины с аденовирусным вектором, РНК-вакцины, вакцины на основе белковых субъединиц и вакцины с вирусоподобными частицами.

Вакцина BBIBP-CorV основана на образце вируса, изолированного от пациента в Китае. Культура вирусов была выращена в лаборатории с использованием клеточных линий, затем патоген был инактивирован с помощью химического вещества, называемого бета-пропионолактон.