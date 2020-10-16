Найдено новое эффективное лекарство против коронавируса

Ученые Гонконгского университета в нашли новую противовирусную стратегию для лечения COVID-19. Кратко об исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology, рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи обнаружили, что препарат ранитидина висмута цитрат (RBC), который применяется против язвы, также является эффективным средством против коронавируса SARS-CoV-2. RBC нацелен на коронавирусный белок геликазу Nsp13, который необходим для репликации вируса. Он вытесняет ионы цинка, подавляя активность геликазы.

Показано, что препарат значительно снижает вирусную нагрузку более чем в 1000 раз в культуре клеткок, инфицированных SARS-CoV-2. Опыты на сирийских хомяках показали, что RBC снижает вирусную нагрузку примерно в сто раз как в верхних, так и в нижних дыхательных путях, и смягчает вирус-ассоциированную пневмонию. Он значительно уменьшает уровень основных провоспалительных цитокинов и хемокинов в тяжелых случаях COVID-19 у зараженных животных.

RBC проявляет низкую цитотоксичность с высоким индексом селективности 975 (чем больше число, тем безопаснее лекарство), по сравнению с ремдесивиром, другим потенциальным препаратом против коронавируса, который имеет низкий индекс селективности 129.