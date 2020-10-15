Найдено опасное последствие заражения коронавирусом

Коронавирус может вызывать опасную гибель нейронов у пациентов, переболевших COVID-19 в легкой форме. Об этом сообщает бразильское издание G1 со ссылкой на исследование врачей.

На основе медицинских случаев, с которыми сталкивались более 70 медиков в Бразилии, ученые нашли новые последствия заражения коронавирусом для мозга. Оказалось, что COVID-19 может оказывать негативное воздействие на человеческий мозг, причем как у пациентов с тяжелой формой заболевания, так и бессимптомных больных. Результаты исследования показали, что вирус способствует значительным изменениям в структуре коры головного мозга и областям, отвечающим за память, внимание и речь. Появилось предположение, что из-за этого COVID-19 может спровоцировать развитие болезни Паркинсона и Альцгеймера.

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В ходе научной работы выяснилось, что коронавирус поражает астроциты — обеспечивающие связь между нейронами клетки. В группе наблюдаемых пациентов оказались люди, которые излечились от COVID-19 более двух месяцев назад, однако повторно обратились к медикам с жалобами на сильные головные боли, сонливость, нарушение памяти, судороги. «По словам пациентов, ранее они никогда не испытывали подобных симптомов», — заявила один из авторов исследования доктор Кларисса Лин Ясуда (Clarissa Lin Yasuda).

Ученые подчеркнули, что факт нарушения работы головного мозга у тяжелых больных кажется ожидаемым, тогда как наличие дегенеративных заболеваний у пациентов, которые лечились без госпитализации, вызывает удивление. «Мы до сих пор не знаем, насколько серьезны эти повреждения и имеют ли они временный или необратимый характер», — заключила Лин Ясуда.

В заключении медиков говорится, что новое исследование должно стимулировать поиск новых методов лечения коронавируса. В частности, рассматривается возможность использовать лекарства, которые будут препятствовать влиянию вируса на астроциты.

Ранее американские медики заявили, что у каждого седьмого зараженного коронавирусом SARS-CoV-2 могут проявляться повреждения мозга. Симптомы варьируются очень сильно — от незначительных судорог до инсульта. Возраст примерно половины больных с неврологическими симптомами достигал 71 года, и более 66 процентов из них были мужчинами.