Разработан пятиминутный тест на COVID-19

Ученые из Оксфордского университета разработали тест, способный выявлять коронавирусную инфекцию меньше чем за пять минут, сообщает агентство Reuters.

Специалисты отметили, что их изобретение можно использовать для проведения массового экспресс-тестирования в аэропортах и в компаниях. В Оксфорде добавили, что надеются выпустить опытный образец в начале 2021 года. Еще через шесть месяцев планируется представить утвержденную модель.

Отмечается, что новый тест демонстрирует высокую точность при выявлении COVID-19, при этом он способен отличать данный вирус от других заболеваний. Профессор Ахилл Капанидис из департамента физики Оксфордского университета заметил, что с помощью изобретения проверку на коронавирус можно проводить просто и быстро.

Как уточняет Reuters, изобретенный в Оксфорде тест является антигенным — это значит, что он выявляет антигены (вирусные белки). Ученые полагают, что работающие по данной схеме устройства позволят наладить более быстрое и эффективное массовое тестирование, однако уже существующие образцы пока уступают в точности молекулярным ПЦР-тестам.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила эффективность экспресс-теста на COVID-19, созданного группой ученых под руководством лауреата Нобелевской премии по химии 2020 года Дженнифер Дудны. Специалист заметила, что разработка определяет нуклеиновую кислоту, как ПЦР, но времени ей надо гораздо меньше, чем обычному тесту.