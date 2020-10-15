Эксперт назвал самый надежный метод выявления коронавируса

Эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал ПЦР-тест самым надежным методом выявления коронавируса. Он заявил об этом в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«Значительное количество ложноположительных результатов, к сожалению, бывает. Поэтому по-настоящему увидеть [наличие коронавируса] можно только прямым методом, а прямой метод — это метод ПЦР», — сказал Лебедев.

Эксперт добавил, что экспресс-тесты на определение коронавируса также подходят для эпидемиологических исследований. Однако они, по словам ученого, как и многие другие тесты, не всегда обнаруживают иммуноглобулин М.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила эффективность пятиминутного теста на COVID-19, разработанного группой ученых под руководством лауреата Нобелевской премии по химии 2020 года Дженнифер Дудны. По ее словам, такой тест определяет нуклеиновую кислоту, как ПЦР, но времени ему надо гораздо меньше, чем обычному тесту.

В России, по данным оперативного штаба, за последние сутки выявили 14 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны, такие показатели зафиксированы в стране впервые. Зафиксировано 239 летальных исходов, полностью выздоровели 7920 человек. С начала пандемии в стране выявили 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах, 23 205 летальных исходов и 1 039 705 выздоровлений.