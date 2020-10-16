Названы повышающие риск заражения коронавирусом группы крови

Ученые назвали группы крови, которые влияют на высокий риск заражения коронавирусом и развития тяжелой формы COVID-19. О результатах исследований, опубликованных в журнале Blood Advances, кратко рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В одном из исследований специалисты сравнили 473 тысяч человек с COVID-19 с 2,2 миллиона человек в общей популяции. Среди больных было меньше людей с группой крови 0 (группа I) и больше людей с группами крови A (II), B (III) и AB (IV).

В другой работе приняли участие 95 тяжелобольных пациентов, госпитализированных в Канаде. Наличие группы крови А или АВ повышало вероятность осложнений, которые требуют интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Кроме того, большему количеству пациентов с кровью типа A и AB потребовался диализ из-за почечной недостаточности. Хотя больные с группами крови A и AB в целом не пребывали в больнице дольше, чем люди с типами 0 или B, они находились в отделении интенсивной терапии в среднем дольше, что может указывать на более тяжелую форму COVID-19.