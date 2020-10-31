Белоруссия запретит въезд иностранцам из-за коронавируса

Власти Белоруссии приняли решение с 1 ноября ограничить въезд иностранцам в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в субботу, 31 октября, сообщается на сайте Госпогранкомитета республики.

«С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19», — указано в сообщении.

Соответствующее решение, по данным ведомства, было принято правительством республики. При этом запрет не коснется лиц, пребывающих в страну через Национальный аэропорт Минск. Также ограничение не распространяется на россиян, следующих транзитом через территорию Белоруссии к себе домой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал совет зараженным коронавирусом. По словам главы государства, надо нормально жить, заниматься спортом, правильно питаться, чаще бывать на воздухе, а лучше — в лесу, и постоянно готовить себя к любой болезни.

В Белоруссии с начала пандемии были выявлено более 97 тысяч случаев коронавируса. Умерли 977 пациентов, выздоровели свыше 85 тысяч. Всего было проведено 2,3 миллиона тестов. В стране не вводили жестких карантинных ограничений. Президент Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами.