Лукашенко назвал еще одно антиковидное средство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Слуцкий сыродельный комбинат и назвал еще одно средство против коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

На предприятии он пообщался с журналистами и заявил, что белорусский сыр — «это антиковидное хорошее лекарство».

Лукашенко при этом рассказал, что ситуация с коронавирусом в стране контролируемая, передает БЕЛТА. «Лекарств предостаточно, систему мы создали. Мы не тащим всех в больницы. Если уже человек тяжелый, если мы видим у него прогресс по болезни серьезный, конечно, мы его в больницу. Потому что вдруг надо на кислород, на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких — прим. «Ленты.ру») его держать», — отметил глава государства.

По его мнению, «расслабляться ни в коем случае нельзя», поскольку фиксируется слишком быстрый рост числа зараженных.

Лукашенко выразил уверенность в эффективности мер, предпринимаемых в стране для борьбы с распространением инфекции. Он напомнил, что не просто так однажды сказал о том, что коронавирус пройдет, а «жрать что будем?»: «Я просто хотел, чтобы вы запомнили. Я оказался прав. Мой главный совет, он и сейчас актуален: никакого психоза!».

Ранее Лукашенко говорил, что от COVID-19 помогают занятия спортом на ледовой арене, работа на тракторе, дым костра, козы, баня, водка и сливочное масло. По словам президента, он бессимптомно на ногах перенес коронавирус.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировано свыше 90 тысяч случаев коронавируса, 945 человек скончались.