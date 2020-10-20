Глава МИД Белоруссии самоизолировался

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ушел на самоизоляцию после того, как у его жены, актрисы и телеведущей Веры Поляковой, обнаружили коронавирус. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает Tut.by.

«В рамках возможности министр работает удаленно», — сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

Супруга главы МИД находится в больнице. Она рассказала, что последний раз чувствовала себя «относительно неплохо» 14 октября.

«Остальные шесть дней — как в тумане. Жуткая слабость, температура, ощущение, что какая-то неведомая сила выпила всю мою энергию», — написала Полякова в социальных сетях.

По последним данным, в Белоруссии выявили более 88 тысяч случаев коронавируса. Свыше 80 тысяч пациентов выздоровели, скончались 933. Всего в стране провели 2,235 миллиона тестов.