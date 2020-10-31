В Белоруссии около границы с Украиной задержали четырех радикалов с оружием

В Белоруссии пограничники задержали четырех «радикально настроенных» человек с оружием. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на погранкомитет республики.

Инцидент произошел вблизи границы с Украиной. Отмечается, что задержанные причисляют себя к одному из анархистских движений. Других подробностей пока не сообщается.

В сентябре стало известно, что полторы тысячи паломников-хасидов попытались прорваться с территории Белоруссии на Украину на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года).

Украинским пограничникам пришлось привлечь дополнительные силы полиции и Национальной гвардии для сохранения контроля над ситуацией. На место выехал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко. Он призвал паломников уважать законы Украины и правила пересечения границы.