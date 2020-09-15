Более тысячи паломников-евреев попытались прорваться на Украину из Белоруссии

Полторы тысячи паломников-хасидов попытались прорваться с территории Белоруссии на Украину на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года). Об этом сообщает УНИАН.

Украинским пограничникам пришлось привлечь дополнительные силы полиции и Национальной гвардии для сохранения контроля над ситуацией.

На место выехал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко. Он призвал паломников уважать законы Украины и правила пересечения границы.

Ранее мэр Умани Александр Цебрий пришел к офису президента Украины Владимира Зеленского с палаткой и спальником. Причиной такого шага стал возможный приезд в город паломников-хасидов. По мнению Цебрия, подавляющее большинство жителей города выступают против этого, так как Израиль на данный момент находится в красной зоне из-за пандемии коронавируса. После этого украинские власти ограничили возможности для паломничества хасидов.