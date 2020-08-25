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Украина ограничит возможность паломничества для евреев-хасидов

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Фото: Вальдимар / Wikimedia

В 2020 году Украина ограничит для евреев-хасидов возможность паломничества в Умань на празднование Рош-ха-шана (иудейского Нового года, который отмечается в этом году 18-20 сентября). Информацию об этом опубликовала пресс-служба президентского офиса.

Украина пошла на это в ответ на просьбу премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Ранее мэр Умани Александр Цебрий пришел к офису президента Украины Владимира Зеленского с палаткой и спальником. Причиной такого шага стал возможный приезд в город паломников-хасидов. По мнению Цебрия, подавляющее большинство жителей города выступают против этого, так как Израиль на данный момент находится в красной зоне из-за пандемии коронавируса.

По данным на 20 августа коронавирусом в Израиле заразились 105 252 человека. На Украине зафиксировано 108 415 случаев заболевания.

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