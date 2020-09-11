На Украине в месте паломничества евреев появились антисемитские таблички

В Умани, месте паломничества евреев-хасидов, начали появляться дискриминационные антисемитские таблички. Об этом сообщает УНИАН.

Член общины Хаим Хазин рассказал, что в одном из магазинов на улице Европейской появилась табличка «хасидов не обслуживаем». Причиной этого называют опасность распространения коронавируса.

Во многие другие магазины также не пускают паломников-хасидов.

Ранее мэр Умани Александр Цебрий пришел к офису президента Украины Владимира Зеленского с палаткой и спальником. Причиной такого шага стал возможный приезд в город паломников-хасидов. По мнению Цебрия, подавляющее большинство жителей города выступают против этого, так как Израиль на данный момент находится в красной зоне из-за пандемии коронавируса. После этого украинские власти ограничили возможность для паломничества хасидов.