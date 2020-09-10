Из Украины выдворят устроивших дебош на могиле цадика Нахмана паломников

Двух паломников из Израиля, устроивших дебош на могиле цадика Нахмана в Умани выдворят с Украины. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook.

По словам Геращенко, в беспорядках участвовала целая группа, однако выдворят только двух наиболее активных зачинщиков.

Паломники разгромили ограждения, предназначенные для упорядоченного прохода к святыне. Геращенко призвал паломников помнить, что они гости на Украине, и что украинцы не потерпят хамства несмотря на свое гостеприимство.

В 2018 году компания пьяных хасидов, летевших на паломничество в Умань, подралась с экипажем авиакомпании Ukraine International. Инцидент произошел в израильском аэропорту Бен-Гурион после посадки на борт. Нетрезвые евреи начали ссориться с бортпроводниками, а затем устроили драку в самолете. Командир воздушного судна вызвал полицию, сотрудники правоохранительных органов вывели восемь хасидов. В результате рейс задержали на три часа.