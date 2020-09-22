Белоруссия проигнорировала протест Украины по поводу обыска машины посла

Белоруссия проигнорировала протест Украины по поводу обыска в машине ее посла Игоря Кизимы. Об этом «Радiо Свобода» сообщили в украинском МИД.

«Украинская сторона направила ноту в МИД Республики Беларусь с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответа не получено. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности», — заявил Киев.

10 сентября Кизим заявил, что стал объектом провокации, когда возвращался в Белоруссию, откуда ранее был отозван в Киев для консультаций. «Мой личный автомобиль подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права», — рассказал дипломат.

Белорусский Гонспогранкомитет опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, что Кизима пригрозил Минску дипломатической войной.

Отношения двух стран обострились в последние месяцы. 29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина из частной военной компании Вагнера по подозрению в подготовке беспорядков. Часть задержанных были гражданами Украины и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, однако «вагнеровцев» вернули в Россию

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Это вызвало массовые протесты. Украинский лидер Владимир Зеленский рекомендовал провести новые выборы, Минск ответил, что не нуждается в «заезженных советах». Украина приостановила политические контакты с Белоруссией.