Украинский посол пригрозил Белоруссии дипломатической войной

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим пригрозил Минску дипломатической войной во время осмотра багажника его машины белорусскими пограничниками. Видео инцидента обнародовал Госпогранкомитет, передает Tut.by.

На кадрах сотрудник пограничного пропуска «Новая Гута» говорит дипломату, что по закону обязан осмотреть транспортное средство. Кизим заявляет, что согласно Венской конвенции нельзя без веских причин проводить осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны, в которой он работает.

Пограничник отвечает, что личные вещи посла досматривать не собираются, и просит просто открыть багажник. Кизим выполняет требование, но предупреждает пограничников о последствиях.

«Этим самым вы делаете очень плохой шаг. Я буду писать завтра ноту, — сказал дипломат. — Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?»

10 сентября Кизим рассказал в интервью, что стал объектом провокации при возвращении в Белоруссию, откуда ранее был отозван в Киев для консультаций. «Мой личный автомобиль подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права», — заявил он.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал провести новые выборы, на что Минск ответил, что не нуждается в «заезженных советах».

Украина также просила Белоруссию выдать задержанных бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, но те вернулись в Россию. Киев приостановил контакты с Минском.