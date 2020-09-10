Украинский посол пожаловался на провокацию белорусских пограничников

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим пожаловался на действия местных пограничников при его возвращении в республику. Об этом в четверг, 10 сентября, он рассказал Tut.by.

Кизим был отозван в Киев для консультаций, но затем вернулся. «Мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права», — заявил дипломат.

Начальник пограничного пункта не объяснил ситуацию. «Я не могу понять, что хотели найти в багажнике моего автомобиля. Не хочу утрировать, но, наверное, кучу оружия или, может быть, снаряженного боевика. Во всяком случае инцидент для меня был неприятным», — отметил Кизим.

Ранее украинский посол выразил обеспокоенность по поводу интеграции России и Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что в Белоруссии ответили, что не нуждаются в «заезженных советах».

Киев также просил Минск выдать задержанных бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, но они вернулись в Россию. Украина отозвала посла для консультаций и приостановила все контакты с Белоруссией.

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