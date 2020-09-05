Украина пристановила политические контакты с Белоруссией

Украина приостановила официальные контакты на политическом уровне с Белоруссией из-за ситуации в республике. Об этом заявил министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой», передает ТАСС.

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По его словам, каналом коммуникации остается внешнеполитическое ведомство. Министр добавил, что торговля между двумя государствами не прекращалась, однако политические контакты украинские власти пока «поставили на паузу».

Кулеба также отметил, что украинский посол пока остается в Киеве для консультаций. При этом глава МИД не исключил, что в скором времени посол может вернуться в Минск.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые в первые дни жестко разгонялись. Президент Украины Владимир Зеленский публично посоветовал Лукашенко в течение месяца провести повторные выборы. Белоруссия ответила, что не нуждается в «заезженных советах», и рекомендовала Киеву заняться своими проблемами.