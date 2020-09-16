Украинские пограничники задержали на болоте паломника-хасида

Украинские пограничники задержали 42-летнего паломника-хасида, который пытался незаконно прорваться в страну из Белоруссии. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает Tut.by со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Гражданин Израиля пытался по болоту обойти пункт пропуска «Новые Яриловичи». На него составили протокол. Нарушителя вернули на территорию Белоруссии, ему на пять лет запрещен въезд на Украину.

С 14 сентября на белорусско-украинской границе собрались тысячи хасидов, которые хотят попасть в Умань, чтобы отпраздновать еврейский новый год (Рош ха-Шана) у могилы основателя брацлавского хасидизма Цадика Нахмана. Считается, что в таком случае год будет счастливый. Украина закрыла границу из-за пандемии коронавируса.

В середине августа мэр Умани Александр Цебрий пришел к офису президента Украины Владимира Зеленского с палаткой и спальником. Он пытался таким образом привлечь внимание к проблеме приезда паломников. По мнению Цебрия, подавляющее большинство жителей Умани выступают против их приезда, поскольку Израиль находится в красной зоне из-за пандемии коронавируса.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



