Лукашенко рассказал сказку о красивой жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил врачей, которые откликнутся на призыв Польши приезжать бороться там с коронавирусом, что они назад не вернутся. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», — рассказал президент.

Он обратил внимание, что это не угроза, а приказ для правительства.

Ранее 5 ноября Лукашенко пообещал, что система здравоохранения будет обеспечена всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Он при этом отметил, что белорусский опыт реагирования в условиях пандемии, когда в первую волну не вводились всеобщий жесткий карантин и комендантский час, «на устах всех здравомыслящих людей в мире».

По официальным данным, в Белоруссии зафиксировано свыше 103 тысяч случаев коронавируса, 998 человек скончались.