Лукашенко рассказал силовикам о настоящем патриотизме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил работников государственных предприятий и вручил новые погоны руководителям силовых ведомств. На церемонии глава государства рассказал присутствующим о том, что такое патриотизм. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Ведь настоящий патриотизм по большей части — это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и значительно укрепляют наше государство», — заявил глава государства, вручив погоны генерал-лейтенанта министру обороны Виктору Хренину, председателю Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю и главе Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо. Также погоны государственного советника 2-го класса получил генеральный прокурор Александр Канюк.

«От всей души поздравляю вас в канун праздника Великого Октября с заслуженными наградами и почетными званиями», — сказал Лукашенко, вручая государственные награды.

Новый всплеск протестной активности в стране наблюдается с 26 октября после того, как Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку. Лукашенко назвал происходящее террористической войной и поручил ужесточить законодательство в сфере охраны порядка, оправдав применение силы по отношению к недовольным. Также президент предостерег протестующих от того, чтобы давать отпор сотрудникам силовых ведомств и военным.