Лукашенко после строительства первой АЭС на деньги России захотел вторую

Белоруссии нужна вторая атомная электростанция, чтобы страна перестала зависеть от импорта углеводородов. Об этом в ходе открытия третьей линии минского метро заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Он указал, что хочет перевести столицу республики на электротранспорт, поэтому разговоры о том, что некуда девать электроэнергию от первой АЭС, не имеют смысла. «Как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», — подчеркнул он.

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Первая Белорусская АЭС (БелАЭС) построена на деньги России — республика взяла кредит в размере десяти миллиардов долларов. Минувшим летом Москва согласилась снизить ставку по кредиту и продлить его на два года.

В объединенную энергосистему страны 3 ноября включен первый энергоблок, официальная церемония пройдет 7 ноября. Ввод в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2021 года. Второй энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2022-м.

Против строительства выступают страны Балтии, которые считают станцию угрозой национальной безопасности и окружающей среде, а также геополитическим проектом России.

На этой неделе, сразу после сообщения о первом блоке, Литва остановила все торги электроэнергией с республикой. Из-за этого энергия из России и Белоруссии также не сможет поступать в Эстонию и Латвию, так как Литва является для них точкой входа для импорта.