Литва наказала Белоруссию за запуск АЭС

После включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС литовский оператор Litgrid заявил о прекращении всех торгов с республикой, сообщает Reuters.

Такое решение означает, что электроэнергия из Белоруссии и России не сможет попасть на литовский рынок, который также является точкой входа для импорта в Латвию и Эстонию.

Вильнюс наказал Минск в связи с тем, что считает проект БелАЭС угрозой национальной безопасности и окружающей среде. Его поддерживают и другие страны Балтии.

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Глава Минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас подчеркнул, что принятые меры гарантируют безопасность Прибалтики от энергии с новой АЭС. Он также назвал станцию «геополитическим проектом России на земле Белоруссии» и напомнил, что позиция Литвы закреплена законодательно, сообщает РИА Новости.

О включении энергоблок в объединенную энергосистему республики сообщило 3 ноября Минэнерго Белоруссии. Официальная церемония запуска должна пройти 7 ноября. Второй энергоблок планируется ввести в строй в мае 2022 года.

Станция строится с 2013 года, на ее строительство Россия выдала кредит в размере 10 миллиардов долларов. Минувшим летом Москва согласилась снизить ставку по кредиту и продлить его на два года.