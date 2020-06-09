Литва пообещала «не заламывать руки» соседям в вопросе покупки электроэнергии

Премьер-министр Литвы Саюлис Сквернялис пообещал, что республика не будет «заламывать руки соседям» в вопросе покупки электроэнергии с БелАЭС. Об этом сообщает Baltic Course.

Сквернялис напомнил, что прибалтийские страны заключили совместный меморандум, по которому Литва признает право Эстонии и Латвии на закупку энергии со станции, против строительства которой она активно выступает. Однако, премьер подчеркнул, что сделает все, чтобы продукция БелАЭС не могла попасть на литовский рынок даже технически.

«Мы не будем "заламывать" руки партнерам, соседям — это точно не тот путь, хотя кое-кто считает, что мы должны это сделать», — сказал он.

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Ранее Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом». Парламентарии потребовали от правительства добиваться введения санкций со стороны союзников против «Росатома» и «других компаний и посредников, участвующих в строительстве и продаже "грязной" энергии».

Строительство БелАЭС ведется в Гродненской области. Россия в 2011 году выдала Белоруссии кредит в размере 10 миллиардов долларов, который покрывает 90 процентов затрат на строительство. Остальные деньги на финансирование проекта должна предоставить Белоруссия. Срок погашения кредита составляет 25 лет. Начать его выплату Белоруссия должна после ввода объекта в эксплуатацию.

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