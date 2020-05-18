На Украине испугались «энергетической экспансии» России

Киев напуган новой попыткой «энергетической экспансии» со стороны Москвы. Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». Видеозапись выпуска опубликована на YouTube.

По словам Плачкова, российская сторона готова поставлять дешевую энергию с АЭС в Белоруссии после завершения ее строительства. Бывший министр уверен, что Москва готова поставлять энергию бесплатно ради того, чтобы уничтожить украинскую генерацию.

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В декабре на Украине приняли законопроект, который вносит изменения в закон «О рынке электрической энергии». Он, в частности, предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. По словам заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталия Шубина, страна в течение трех будущих лет будет готова присоединиться к энергетической системе Европы и от России зависеть уже не будет.

Строительство БелАЭС ведется в Гродненской области. Россия в 2011 году выдала Белоруссии кредит в размере 10 миллиардов долларов, который покрывает 90 процентов затрат на строительство. Остальные деньги на финансирование проекта должна предоставить Белоруссия. Срок погашения кредита составляет 25 лет. Начать его выплату Белоруссия должна после ввода объекта в эксплуатацию.

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