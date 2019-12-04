Украина приготовилась оторваться от российской энергетической системы

На Украине приняли законопроект, который вносит изменения в закон «О рынке электрической энергии». Он, в частности, предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Об этом сообщает «Интерфакс».

В середине октября первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин говорил, что страна в течение трех будущих лет будет готова присоединиться к энергетической системе Европы и от России зависеть уже не будет. Для этого, по его словам, необходимо создать технические и экономические условия. Однако, по словам чиновника, в настоящее время отделиться от России не представляется возможным.

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В конце сентября 2019 года директор по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрей Фаворов заявил, что Украина начала импорт электроэнергии из Белоруссии.

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