В центр Минска начали стягивать бронетехнику

В центр Минска начали стягивать заградительные машины и бронетехнику в преддверии оппозиционного «Марша народовластия», запланированного на 8 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По данным агентства, в город стягиваются одновременно несколько колонн спецтехники. На улицах белорусской столицы замечены автобусы с силовиками, автозаки, водометы, внедорожники заградительной системы «Рубеж», а также порядка десяти БМП с многометровыми заградительными щитами и БРДМ с акустической установкой массового оповещения.

По периметру площади Независимости и Октябрьской площади установили металлические заграждения, возле них дежурят вооруженные автоматами Калашникова военные в бронежилетах и касках.

Ранее сообщалось, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые не решился вспоминать о революции в день 7 ноября. Праздник в республике официально носит название День Октябрьской революции, и раньше оно неизменно звучало в поздравлении. Но в 2020 году революция в обращении не упоминается.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.